Четырнадцатый молодежный профсоюзный фестиваль Уральской Стали (входит в Металлоинвест) прошел на базе детского оздоровительного лагеря «Родник». В соревнованиях приняли участие 22 команды предприятия и приглашенная команда Уральского сервиса.

Молодежный профсоюзный фестиваль ежегодно проводится на Уральской Стали с целью объединения трудящейся молодежи комбината и активизации профсоюзного движения. В этом году он собрал около 300 молодых работников до 35 лет. Профсоюз предприятия организовал фестиваль на базе детского лагеря «Родник», который является традиционным местом летнего отдыха детей металлургов и спортивной площадкой корпоративных мероприятий работников Уральской Стали.

Традиционно профактив подготовил для работников насыщенную двухдневную программу. Сразу после торжественного открытия прошла караоке-битва, в которой сразились по 4 человека от каждой команды. Результаты вокальных состязаний показали, что лучшие певцы трудятся в управлении комбината, на втором месте электросталеплавильщики, на третьем — листопроктчики. Первый фестивальный день закончился ночной дискотекой под открытым небом.

Второй соревновательный день открыл конкурс костюмированного представления команд в морском стиле и конкурс по созданию из подручных материалов макета крепости. Многообразие идей и оригинальное воплощение задумок жюри отметило у команд автотранспортного цеха, коксохимического производства, первого листопрокатного цеха, управления железнодорожным транспортом, кислородно-компрессорного цеха и Управления.

Облачившись пиратами и построив неприступные форты, металлурги отправились на квест-игру «Форт-Боярд», где их ожидало множество конкурсов от проверки знаний по химии и астрономии, до испытаний на хладнокровие при контакте с крысами, змеями и мадагаскарскими тараканами.

Поддержать участников приехал управляющий директор Уральской Стали Евгений Маслов, который отметил: «Молодежный фестиваль – это замечательная традиция, которая позволяет нашим молодым металлургам не только от души повеселиться, но и лучше узнать своих коллег в неформальной обстановке. Я бы и сам с удовольствием стал участником этого квеста!».

Только самые грамотные и собранные команды смогли выполнить все задания и получить заветные ключи. По результатам испытаний кавер-версии популярной игры определилась тройка лидеров – первый листопрокатный, механический цех и цех технологической автоматики и контрольно-измерительных приборов. В номинации «Ум и бесстрашие» лучшими стали работники Уральского сервиса, самыми сплоченной признана команда центральной лаборатории комбината, номинация «Честь и отвага» досталась цеху сетей и подстанций.

Следующим этапом фестиваля стала спортивная командная игра «Лазертаг» на поражение противников безопасными лазерными выстрелами из бластера-автомата. Лучший результат здесь показала команда строительного производства, серебро — у листопрокатчиков, бронза — у ремонтников энергооборудования.

В творческом конкурсе победители распределились по номинациям: «Лучшая эмблема» у цеха сетей и подстанций, «Лучший девиз» у ЛПЦ-1, «Лучший костюм» у Управления, «Яркий образ» у центральной лаборатории и «Лучшее представление» у цеха ремонта энергооборудования.

«Мы достойно прошли испытания, но хоть и стали победителями, эмоции зашкаливают, — поделились впечатлениями работницы центральной лаборатории комбината. – Подобные мероприятия очень сплачивают. Лаборатории нашего подразделения разбросаны по комбинату и мы не очень хорошо знаем свой коллектив. Здесь мы не только хорошо познакомились и сдружились, но и пообщались по рабочим моментам, обменялись опытом».

Команды-участницы и победители молодежного фестивали получили дипломы, памятные подарки и денежные призы от профсоюзного комитета Уральской Стали.

«Я очень рада, что каждый наш фестиваль находит множество позитивных отзывов от участников! – отметила председатель профкома Марина Калмыкова. – Все массовые мероприятия, которые проводит профком, направлены на сплочение коллектива, поднятие командного духа, я думаю, что и в этом году мы успешно с этим справились».

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! Первичная профсоюзная организация Уральской Стали – самая крупная в Оренбургской области. В ее рядах насчитывается около 8 тысяч работников (половина из которых молодые люди до 35 лет), а также свыше 10 000 неработающих пенсионеров комбината. За 73 года существования между руководством предприятия и профсоюзным активом выстроена эффективная система взаимодействия и социального партнерства.