В Правительстве области обсудили готовность к единому дню голосования 9 сентября

27 августа, губернатор Оренбургской области Юрий Берг провел заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка.

В мероприятии участвовали вице-губернатор – заместитель председателя Правительства – руководитель аппарата губернатора и Правительства Оренбургской области Дмитрий Кулагин, прокурор области Сергей Берижицкий, руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, представители средств массовой информации.

Рассматривался вопрос «О мерах по повышению уровня общественной безопасности в местах массового пребывания людей в ходе проведения единого дня голосования».

– 9 сентября, в регионе пройдут 68 избирательных кампаний. Будут избираться депутаты представительных органов муниципальных образований, а также пройдут выборы главы Южноуральского сельсовета Оренбургского района. В 17-ти муниципальных образованиях предстоят местные референдумы по вопросам введения института самообложения граждан и использования этих средств. Нам необходимо создать такие условия, чтобы каждый гражданин смог реализовать свое конституционное право и проголосовать в комфортной и безопасной обстановке. Для глав территорий, где пройдут выборы, 9 сентября является рабочим днем. В территориальных избирательных комиссиях задействованы опытные люди, которые знают все требования к срокам и процедурам. Рассчитываю на их профессионализм, но вместе с тем прошу всех помогать избиркомам, – обратился к участникам совещания губернатор.

С докладами о готовности избирательных участков к единому дню голосования выступили председатель Избирательной комиссии Оренбургской области Александр Нальвадов, представители УМВД России по Оренбургской области и Главного управления МЧС России по Оренбургской области.