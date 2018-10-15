Оренбуржцев наградили на агропромышленной выставке «Золотая осень-2018»

«Золотая осень-2018»: Оренбургская область завоевала Гран-при агропромышленной выставки.

Агропромышленная выставка уже в 20-й раз собирает ведущих аграриев страны. В этот раз агропромышленный форум «Золотая осень – 2018» собрал на своей площадке 1200 участников из 60 регионов России и 15 стран зарубежья. Более 70 предприятий из России и других стран представили современную сельскохозяйственную технику и оборудование для АПК. В работе «Золотой осени» приняла участие и делегация Оренбургской области во главе с губернатором Юрием Бергом.

13 октября Правительство Оренбургской области награждено Гран-при за вклад в развитие Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».

Аграрии Оренбуржья получили 72 медали на агропромышленной выставке «Золотая осень-2018»

Традиционно в рамках «Золотой осени» прошел конкурс «За производство высококачественной пищевой продукции». В этом году в конкурсной программе принимали участие 20 пищевых и перерабатывающих предприятий, птицефабрика, крестьянско-фермерское хозяйство, сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский кооператив, Оренбургский государственный университет и Оренбургский государственный аграрный университет.

Итогом участия стали 72 медали, из них 43 золотых, 20 серебрянных, 9 бронзовых. Золотыми, серебряными и бронзовыми медалистами «Золотой осени 2018» стали: Оренбургский государственный аграрный университет, Оренбургский государственный университет, ООО «Городской торг», ООО «Бузулукский ликероводочный завод», ИП Туйгунов Ринат Якупович, ИП Григорьев Валерий Федорович (Оренбург), Потребительский кооператив «Саракташский консервный завод», ПО «Коопторг» (Бугуруслан), Сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив «Союз», ИП Глава КФХ Гибадуллин Н.М., ИП Косенко Г.В. ТМ «Величество трапеза», ООО «Цветы Оренбуржья», АО «Новосергиевский маслозавод», ООО «Орский мясокомбинат», ООО «Бузулукское молоко», ООО «Мясокомбинат «ЖеЛен», ООО «Новотроицкий мясокомбинат», ООО «Молоко», ОАО «Шарлыкский Агроснаб», ООО «А7Агро — Оренбургский молочный комбинат», «СГЦ Вишневский», СПК Птицефабрика «Гайская», ООО Мясокомбинат «Сорочинский».