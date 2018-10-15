В Приволжском федеральном округе от 15 октября 2018 года на должность главного федерального инспектора по Оренбургской области назначен Ринат Гильмутдинов.

Пперед главным федеральным инспектором стоят традиционные для этой должности задачи: обеспечение координации работы территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и региональных органов государственной власти в целях реализации на территории региона приоритетных направлений государственной политики в экономической и социальной сферах, взаимодействие с региональными отделениями парламентских партий, институтами гражданского общества, надзор за обеспечением прав, свобод и гарантий граждан, вопросы общественной безопасности.

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг: «Многое предстоит сделать в сфере экономики, развития бизнеса, внедрение инноваций и выпуска конкурентоспособных товаров. Особое внимание в нашем приграничном регионе мы совместно с федеральными структурами уделяем вопросам безопасности, профилактике экстремизма и терроризма.. Работы много и она масштабная, требующая единого подхода и постоянного взаимодействия. Ринат Усманович Гильмутдинов имеет большой практический опыт, хорошо знает наш регион, обладает высоким профессионализмом. Уверен, что работа на ответственном государственном посту главного федерального инспектора будет способствовать развитию Оренбургской области».

Ринат Гильмутдинов в своём выступлении подчеркнул, что многие вехи его биографии связаны с Оренбуржьем. «Прежде всего, хочу сказать, что я местный, оренбуржец, родился, учился, трудился и многие годы служил на территории Оренбургской области. С 1979 года по октябрь 2018 –го работал в органах государственной безопасности. Последние семь лет проходил службу в столице Приволжья, возглавляя Управление специальной связи и информации ФСО России в ПФО, но связь с Оренбуржьем не терял. Каждая поездка завершалась встречей с руководством области. Поскольку одним из главных направлений деятельности Управления, которое я возглавлял, была информационная и аналитическая работа, я не понаслышке знаю, что происходит не только в Оренбургской области, но и на территории всего округа. Безусловно, накопленный опыт и знания, полученные мной в Нижнем Новгороде, обязательно использую при решении задач, которые будут стоять передо мной в Оренбургской области. В качестве главного направления своей деятельности вижу, прежде всего, консолидацию усилий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти региона на конструктивную и позитивную работу во благо Оренбургской области. В заключение хотелось бы сказать, что для меня большая честь, оправдать то доверие, которое оказал мне полпред».