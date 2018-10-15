Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в

Оренбургской области совместно с администрацией города Оренбурга в рамках проекта «С чего начинается Родина» организовали работу над новым граффити под названием «Оренбургский пуховый платок».

Кружевной мурал украсит дом на улице Юных Ленинцев, 13 в Оренбурге. На стене пятиэтажки уже начались подготовительные работы. На завершение нового уличного полотна уйдет несколько дней. Сначала готовится поверхность,

затем будет нанесен контур, а потом художник закрасит его специальными

красками.

Граффити под названием «Оренбургский пуховый платок» появится на

не случайно. Представителями Общероссийского народного

фронта был проведен опрос жителей региона на знание истории малой родины

и семейных ценностей. В анкетировании приняли участие около 200

оренбуржцев. Опрос показал, что у жителей областного центра малая родина

ассоциируется с мостом Европа – Азия, колосьями пшеницы, куницей,

гостиным двором и др. Но наибольшее число голосов было отдано за

Оренбургский пуховый платок.

Макет, который уличный художник переносит на фасад жилого дома, был

представлен на конкурс учащейся Оренбургского областного колледжа

искусств. На нем изображена ажурная работа оренбургской мастерицы с

рисунками других достопримечательностей региона: водонапорной башни на

проспекте Победы, башни с курантами на Советской, часами на здании

музея истории Оренбурга, а также золотого сарматского оленя. Жюри с

участием главного художника города Наталии Бровко единогласно отдали ему

предпочтение.

— Для меня как для художника появление нового изображения всегда радостное событие, — говорит Наталия Бровко. – Очень здорово, что в проекте участвовали студенты. В данном случае комиссия единогласно сделала свой выбор потому что эта работа объединяет основные символы Оренбуржья в единую картину. Она гармонична по форме и по пропорциям. Я уверена, что художники справятся с этой задачей и стена пятиэтажки станет достопримечательностью микрорайона.