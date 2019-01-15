В информационно-справочную службу «Росводоканал Оренбург» вновь поступают звонки от жителей, получивших извещения от «Центральной службы учёта ресурсов». Массово растиражированная по городу «листовка» ссылается на федеральное законодательство, регламентирующее обязательную метрологическую поверку счётчиков воды и необходимость её провести в срок до 31 января 2019 года.

Навязчивые предложения о необходимости проведения поверки приборов учёта многими оренбуржцами воспринимаются как обязательное руководство к действию, хотя зачастую срок поверки ещё не подошёл. Для схожести с настоящими документами на уведомлении напечатаны «штрих-код» и расчётная таблица с некорректными тарифами, не имеющими отношения к «Оренбург Водоканалу».

«Росводоканал Оренбург» предупреждает, что счётчики, опломбированные такой организацией, на коммерческий учёт приниматься не будут. Производить расчёты за потреблённый ресурс по такому водомеру абонент впоследствии не сможет.

– Мы в очередной раз призываем горожан быть внимательнее при получении сомнительных уведомлений от подобных организаций. Срок поверки прибора учёта указан в технической документации к нему, а также в акте ввода в эксплуатацию. Этот документ составляется управляющей компанией или ТСЖ, либо представителем водоканала и остаётся на руках у абонента. Кроме того, срок поверки прибора учёта отражается в едином платёжном документе в графе «Индивидуальный прибор учета» после упоминания марки заводского номера счётчика, – отмечает коммерческий директор ООО «Оренбург Водоканал» Алексей Марков.

Оренбуржцам следует помнить, что поверять счётчики могут только аккредитованные организации, поэтому при заключении договора необходимо удостовериться в наличии документа, выданного Федеральной службой по аккредитации. Если он отсутствует, то процедура поверки незаконна. На коммерческий учёт принимаются только приборы учёта, включённые в государственный реестр средств измерений, имеющие пломбу или голограмму госповерителя, и обязательно содержащие в паспорте сведения о том, когда и кем была проведена поверка.

«Росводоканал Оренбург» не несёт ответственности за качество оказываемых подобными организациями услуг. Если лица представляются работниками оренбургского водоканала, то у них необходимо спрашивать удостоверения и уточнять достоверность сведений в информационно-справочной службе предприятия (37-00-00, 43-70-00).