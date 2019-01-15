Жительница Орска зашла в соцсеть и потеряла 7 тысяч рублей. Полицейские теперь выясняют, куда делись эти деньги.

Произошло это, когда орчанка посетила одну из популярных соцсетей. Во всплывающем окне она увидела уведомление, где говорилось о том, что она является победителем в смс-розыгрыше на лучший «лайк» и стала счастливым обладателем 100 тысяч рублей. Далее появилась инструкция, в которой разъяснялось как получить заветный приз. А именно, нужно перевести 193 рубля для конвертации валюты. ЗАтем появилось окно для ввода реквизитов банковской карты. Когда все поля были заполнены, ей на мобильный пришло смс-сообщение, что с её счета списалось 7 тысяч рублей. После того как списались деньги, женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась за помощью в полицию.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».