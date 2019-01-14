10 января, жители села Нижние Кузлы обнаружили на улице новорожденного ребенка мужского пола с пуповинным остатком. Ребенок лежал на дороге возле дома № 50 по улице Центральная.

Предварительно стало известно, что ребенок погиб от переохлаждения, сообщает Следственный комитет.

По данному факту возбуждено уголовное дело п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ.

Сейчас, все силы следователей брошены на установление личности матери ребенка.

Если вам известны обстоятельства произошедшего, просьба сообщить об этом по телефону СК РФ: 8 (3532) 34-38-01.