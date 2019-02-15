Оренбургский проект «Памятник словарю Даля» стал победителем Всероссийского конкурса интересных достопримечательностей «Культурный след». Идея, предложенная Оренбургским благотворительным фондом «Евразия», по результатам народного интернет-голосования заняла второе место и вошла в пятерку проектов, которые будут реализованы в регионах России до 1 ноября этого года. Это решение было принято сегодня в Москве на заседании экспертного совета конкурса. Прямая трансляция обсуждения и оглашения результатов прошла сегодня из Общественной Палаты Российской Федерации.

Оренбургский благотворительный фонд «Евразия» выражает признательность всем, кто принял участие в голосовании, и поздравляет оренбуржцев и всех россиян с тем, что одна из важнейших книг русскоязычного мира будет увековечена в Оренбурге – городе, где Владимир Даль и начал собирать слова к своему знаменитому «Толковому словарю живого великорусского языка»!