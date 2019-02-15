Студент Оренбургского училища олимпийского резерва Илья Трегубов — трёхкратный победитель Международных зимних игр «Дети Азии», которые проходят в городе Южно-Сахалинске.

Он стал лучшим на всех лыжных дистанциях, на которые выходил в рамках данных соревнований.

Напомним, предварительно Илья успешно выступил на отборочном этапе на Чемпионате России, где первенство оспаривали 140 лучших лыжников из шестнадцати российских регионов.

На Международных играх «Дети Азии» Илья Трегубов занял первое место в спринтерской гонке, преодолев 1400 метров за 3,16. Медали победителям вручил заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев.

Затем спортсмен завоевал золото на дистанции 10 километров свободным стилем. Его время: 26,07. Церемонию награждения провела член Международного олимпийского комитета Самира Асгари.

Команда, в составе которой выступал наш Илья, стала победителем смешанной эстафеты по лыжным гонкам. Вместе с Ильей победу завоевали Кира Федченко из Москвы, Александра Коннова и Лев Новиков, представлявшие Москву — Приморский край. Ребят награждала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.