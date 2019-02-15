21 февраля — открытие персональной выставки Вячеслава Просвирина «Высокие истины» (16+).

Вячеслав Просвирин учился в Москве у Александра Дейнеки и Дмитрия Жилинского. Учеба пришлась на период «оттепели» и дала Просвирину, кроме мастерства, чувство легкости и лиричности.

Чуть ироничный и всегда восхищенный в своих портретах прекрасных женщин, серьезный и глубокий в больших жанровых картинах, Просвирин являлся одним из тех художников, которые с конца шестидесятых годов создали в Оренбурге уникальную мощную школу живописи.

Начало мероприятия в 19.00 в галерее искусств «На Пушкинской» (ул. Пушкинская, 26).