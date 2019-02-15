15 февраля под председательством руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Оренбургской области Кирилла Князева состоялось заседание расширенной коллегии, посвященной итогам работы налоговых органов за 2018 год и основным задачам на 2019 год.

В работе коллегии приняли участие Главный федеральный инспектор по Оренбургской области Ринат Гильмутдинов, прокурор Оренбургской области Сергей Берижицкий, министр финансов Оренбургской области Татьяна Мошкова, представители правоохранительных и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, руководящий состав регионального Управления, начальники налоговых органов области.

Выступая с основным докладом Кирилл Князев отметил, что по итогам работы налоговых органов региона во все уровни бюджета мобилизовано 383,5 млрд рублей, что в 1,5 раза больше поступлений 2017 года (на 121 млрд рублей). Без учета нефтегазовых доходов рост составил 34 процента.

На общее увеличение, главным образом, оказал влияние рост поступлений по налогу на добычу полезных ископаемых на 80,7 млрд рублей (в 1,6 раза), налогу на добавленную стоимость на 23,3 млрд рублей (в 1,6 раза) и налогу на прибыль организаций на 24,6 млрд рублей (в 1,4 раза).

В консолидированный бюджет области поступило 82,6 млрд рублей, что больше на 21,5 %.

По страховым взносам на обязательное социальное страхование поступило 48,9 млрд рублей, что на 8 % больше поступлений аналогичного периода 2017 года.

Следует отметить результаты контрольно-аналитической работы и работы с задолженностью.

Так, в результате проведенной в 2018 году контрольно-аналитической работы в бюджет поступило 1332,1 млн рублей, из них 35,1 % — это добровольное уточнение своих обязательств налогоплательщиками по сравнению с 2017 годом, которые увеличилось в 2,7 раза и составило 467 млн рублей.

По налогу на доходы физических лиц поступления выросли на 10%, за счет роста фонда начисленной заработной платы и работы по привлечению к декларированию физических лиц, получивших доходы от сдачи имущества в аренду. На основании сведений, имеющихся в налоговых органах, выявлено и привлечено к декларированию свыше 1,5 тысяч налогоплательщиков, что на 42% больше прошлого года.

Совокупная задолженность по налоговым платежам и страховым взносам за год снизилась на 2 млрд рублей или 12,6 процентов.

По имущественным налогам проводилась активная работа, направленная на повышение собираемости и своевременной уплаты имущественных налогов: организована работа мобильных офисов в крупных торговых центрах Оренбурга, в ряде организаций гражданам на рабочих местах вручались налоговые уведомления и платежные извещения. В результате уровень собираемости составил 68,4%.

Налоговыми органами на постоянной основе проводится работа по выявлению и пресечению деятельности фиктивных организаций. Из ЕГРЮЛ в административном порядке в 2018 году было исключено 2839 компаний.

Так, по признакам преступлений, предусмотренных статьями 170.1, 173.1 и 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, возбуждено 56 уголовных дела в отношении граждан, участвующих в создании организаций через подставных лиц и с использованием поддельных документов.

Для упрощения процедуры государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности государством стимулируется использование бизнесом возможностей электронного документооборота.

По состоянию на 1 января 2019 года 10 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей на территории области используют 28 тысяч онлайн-касс. С июля 2019 года на новые правила должна перейти вся сфера услуг и торговли без наемных работников, а это еще 18 тысяч.

Подводя итоги, Кирилл Князев отметил: «Мы должны по-прежнему работать над созданием условий для уплаты налогов. Это можно сделать, развивая два направления: пресечение противоправных схем уклонения от уплаты налогов и выстраивание конструктивного взаимодействия с налогоплательщиками, делая понятными и прозрачными предусмотренные налоговые процедуры».