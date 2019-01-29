29 января городские депутаты собрались на внеочередное заседание Совета. В повестку вошли 6 вопросов.

Первым решением депутаты привели Правила благоустройства территории муниципального образования в соответствие с действующим федеральным законодательством. Также в новую редакцию документа вошла норма, запрещающая использовать на фасадах городских домов рекламные конструкции, изготовленные из баннерной ткани.

Вторым решением депутаты внесли поправки в Правила землепользования и застройки. Одно из изменений касается территориальной зоны земельного участка на пересечении улицы Гаранькина и Загородного шоссе в Северо-Восточном жилом районе. Теперь здесь разрешено строительство объектов здравоохранения – а значит, можно будет начать на этом участке строительство новой детской клиники.

Также поддержку депутатов получила новая структура городской администрации, внесенная Главой города Дмитрием Кулагиным.

Проект был разработан с целью оптимизации структуры администрации. В нем учтены предложения депутатов, сделанные новому Главе в конце минувшего года и на совещаниях по эффективности бюджетных расходов.

Одно из них – активизация работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики. Новым документом два этих управления объединены в одно.

— Это позволит избежать любых недопониманий, где чьи полномочия в решении жилищных вопросов горожан. А управление по рекламе поставили в один блок с департаментом градостроительства – мы надеемся, это сделает более эффективным использование муниципального имущества, — рассказала председатель городского Совета Ольга Березнева. — Важным для нас с коллегами было то, что новая структура администрации не предполагает дополнительных расходов из городской казны. Насколько эффективнее станет администрация после этих изменений, мы увидим по результатам её работы.

Еще одно изменение в том, что комитет по управлению имуществом в принятой сегодня структуре находится в непосредственном подчинении заместителя Главы города Оренбурга по правовым вопросам.

Ранее такого заместителя у Главы города не было. В непосредственном подчинении нового зама будут также работать управление записи актов гражданского состояния, управление по правовым вопросам и управление по взаимодействию с правоохранительными органами и военным вопросам.

Также в документе отсутствует должность заместителя Главы города по общим вопросам. Однако многие его полномочия отнесены к компетенции заместителя Главы города — руководителя аппарата администрации.

— Данные изменения касаются тех сфер деятельности администрации города, которые подвергались критике горожан в 2018 году. И я должен сразу оговориться, что представляемые изменения – не догма. Не исключаю, что и дальше во взаимодействии с депутатским корпусом мы будем выстраивать структуру администрации, тем более что сейчас есть задачи первоочередные: проведение полной ревизии городского хозяйства и упорядочение правового сопровождения всех сфер жизнедеятельности Оренбурга, — подчеркнул на заседании Глава города Дмитрий Кулагин.

Всего в принятой структуре 6 заместителей Главы города и 42 отраслевых (функциональных) и территориальных органа.