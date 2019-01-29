В Оренбурге произошло очередное падение человека с высоты. Инцидент произошел у дома № 31 по улице Чкалова. Очевидцы сообщают, что произошло это около 08:40. По предварительной информации, это была 15-летняя девочка, она погибла при падении с общего балкона на 15-м или 16-м этаже.

Дом в котором произошло ЧП находится, между улицами Степана Разина и Уральской. 16-этажный дом старой постройки. В доме расположен один подъезд.

Подробности инцидента выясняются.

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