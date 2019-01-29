В Оренбурге, 79-летней пенсионерке позвонил «министр финансов», после чего она потеряла все накопления, а также деньги занятые у соседки.

Женщина обратилась в полицию и рассказала, что через отделение почты перевела неизвестным лицам 83 тысячи рублей. Произошло это после того, как пенсионерка по радио услышала объявление о том, что обманутым вкладчиком кредитного кооператива, положена компенсация. В 2015 году пенсионерка внесла 100 тысяч рублей под проценты в сомнительное финансовую организацию, которая обанкротилась. Тогда оне не получила не денег ни процентов и даже вложенных 100 тысяч, ничего.

В объявлении по радио было сказано, что у обманутых вкладчиков есть возможность получить компенсацию. Также был продиктован номер телефона, по которому граждане могут обратиться за помощью в решении этого вопроса.

Гражданочка сразу позвонила по данному номеру телефона. На другом конце провода ответила женщина, представившаяся финансового отдела и сообщила, что оренбурженке положена компенсация в размере 360 тысяч рублей, но чтобы ее получить, необходимо внести комиссию в размере 83 тысяч рублей. Женщина собрала необходимую сумму. Часть денег – личные сбережения потерпевшей, часть она заняла у соседки. Пенсионерка через отделение почты оформила перевод всей запрошенной мошенниками суммы. Позже ей позвонил неизвестный, он представился министром финансов России и уверил оренбурженку, что скоро она получит обещанную компенсацию.

Время шло, а деньги так и не вернулись. А мошенников и след простыл, телефонные номера были отключены.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщили в УМВД.