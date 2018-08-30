1 сентября завершается сезон летней производственной практики на детской железной дороге в Оренбурге. За это время Оренбургская детская железная дорога перевезла более 20 тыс. пассажиров. Летнюю практику здесь прошли 460 юных железнодорожников.

Прежде чем приступить к летним пассажирским перевозкам, ребята познакомились с должностными обязанностями по основным железнодорожным профессиям и правилами техники безопасности. Летом дети применили полученные знания на практике, выполняя обязанности машинистов, дежурных по станции, проводников, осмотрщиков вагонов, монтеров пути, монтеров устройств сигнализации и связи. Общая продолжительность занятий на малых магистралях составляет 4 года.

Отметим, детские железные дороги – подразделения в структуре ОАО «РЖД», ориентированные на привлечение молодежи в компанию. Это крупнейшие центры профориентации в России, которые проводят работу по развитию творческих способностей учащихся и вместе с тем информируют детей о железнодорожных профессиях.