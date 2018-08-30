Неделя до старта: церемонию открытия молодежного форума «Евразия» покажут в прямом эфире

С 4 по 10 сентября в Оренбургской области пройдет Международный молодежный образовательный форум «Евразия».

Церемония открытия, которая начнется в 20:30 4 сентября в прямом эфире будет транслироваться на телеканале ОРТ, на порталах media56.ru и forumeurasia.ru.

Организаторами форума «Евразия» выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Правительство Оренбургской области, Ресурсный Молодежный Центр, межведомственный Совет по делам молодежи при Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации, Оренбургский государственный педагогический университет, молодежное направление Общероссийского Народного Фронта «Молодёжка ОНФ».

Миссия форума: объединение молодежи государств Евразийского континента вокруг идеи Русского мира.

Оператором образовательной программы является Московский государственный институт международных отношений. Тематические дни «Евразии» будут начинаться с общефорумных панельных дискуссий, лекций, тематических платформ. На форуме будут работать несколько разнопрофильных зон: мастер-классы, кейсы, тематические блоки, грантовые конкурсы и другие площадки.

Форум «Евразия» — это 800 участников из 77 стран, около 100 экспертов-спикеров, политиков, общественных деятелей, почетных гостей, 180 волонтеров. 3,7 млн рублей составит грантовый фонд форума.