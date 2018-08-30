Юрий Берг поздравил воспитанников Октябрьской детской школы искусств с новосельем

30 августа, в Октябрьской детской школе искусств состоялось новоселье. С прекрасным событием, которое знаменует не только начало нового учебного года, но и старт новой жизни Октябрьской детской школы искусств, педагогов, учеников и родителей поздравил губернатор Юрий Берг.

– Нам вместе удалось найти для Октябрьской школы искусств новый, светлый и уютный дом. В новых условиях теперь по-другому будет смотреться и новейший рояль «Ямаха», который в прошлом году вам презентовал маэстро Денис Мацуев, – сказал Юрий Берг. – Я поздравляю с новосельем Октябрьскую детскую школу искусств! Пусть ребята растут всесторонне развитыми, культурными людьми, с широким кругозором, с собственным эстетическим взглядом на вещи и события, – сказал глава региона.

Юрий Берг поблагодарил всех, кто участвовал в обустройстве школы — педагогический коллектив, администрацию района, родителей и ребят. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес президента, председателя правления «Сбербанка» Германа Грефа за то, что он принял решение о передаче здания в муниципальную собственность.

Школа пользуется заслуженным успехом и уважением. В 2017 году Октябрьская детская школа искусств вошла в число 100 лучших организаций дополнительного образования детей России. В ней выросли десятки лауреатов международных, областных, всероссийских и всесоюзных конкурсов. Сегодня в школе занимаются более 200 детей, работают 13 педагогов.

В учебном заведении есть свой оркестр народных инструментов, хореографический ансамбль «Ритм планеты» и большой хоровой коллектив. В течение учебного года юные музыканты дают более 60 концертов.

Гости посетили школу искусств, осмотрели большой концертный зал, два кабинета хореографии, художественные мастерские и учебные комнаты, пообщались с учащимися и преподавателями. От учащихся школы искусств гостям были вручены памятные подарки. Губернатор Юрий Берг оставил запись в Книге почетных гостей и подарил учреждению сертификат на 50 тысяч рублей на укрепление материально-технической базы.

В мероприятии также приняли участие вице-губернатор – заместитель председателя Правительства области по финансово-экономической политике Наталья Левинсон, министр культуры и внешних связей области Евгения Шевченко, управляющий Оренбургским отделением 86-23 ПАО «Сбербанк России» Денис Лихачев, глава Октябрьского района Александр Самойлов, директор школы искусств Екатерина Бочкарева, преподаватели, учащиеся и родители, жители села.