Юрий Берг: «На подготовку школ Оренбуржья к новому учебному году было направлено более 707 млн рублей»

29 августа, губернатор Оренбургской области Юрий Берг принял участие в видеоконференции под руководством председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.

В совещании, посвященном уровню готовности страны ко Дню знаний, участвовали вице-губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике Павел Самсонов и министр образования региона Вячеслав Лабузов.

По итогам видеоконференции глава региона отметил, что Оренбургская область готова к началу нового 2018 – 2019 учебного года на сто процентов.

– В Оренбуржье 1687 образовательных организаций, в том числе 881 – общеобразовательная, куда 1 сентября придут 232 тысячи учеников, из которых 26,5 тысячи

– первоклассники. По сравнению с прошлым годом школьников станет больше на 8 тысяч. Во время подготовки к новому учебному году в области капитально отремонтированы 16 школ и 25 спортзалов в сельских территориях. 1 сентября в областном центре мы откроем новую школу на 1135 мест. Все образовательные организации оборудованы системами безопасности, все обеспечены учебниками и учебными пособиями по обязательным предметам основной образовательной программы. В целом на подготовку школ к учебному году направлено более 707 миллионов рублей. 524 единицы школьного транспорта, которому предстоит перевозить более 9 тысяч школьников, готовы к работе, — сказал губернатор Юрий Берг.