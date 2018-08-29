В рамках празднования Дня знаний Музей истории Оренбурга предлагает всем желающим (и взрослым, и детям) принять участие в мастер-классе «Тонким перышком в тетрадь…».

У участников занятия появится редкая возможность попрактиковаться в написании текста настоящими перьевыми ручками и чернилами! Кроме того, в рамках мастер-класса научный сотрудник музея покажет уникальные письменные принадлежности XIX — ХХ веков из фондов музея, а также расскажет об их происхождении и назначении.

Мастер-класс состоится 1 сентября в 12.00 и 15.00 (по предварительной записи). Тел. для справок: 77-68-71.