30 августа на улице Советской пройдет поэтический вечер

Праздничную программу «Поэзии чарующие строки», посвященную Дню рождения Оренбурга, представят Центральная городская библиотека имени Н.А. Некрасова и Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара и творческие коллективы ДК «Орбита».

В любви родному городу на поэтическом языке признаются победители литературных премий, в том числе муниципального литературно-поэтического конкурса детского и юношеского творчества «Волшебное перо». За пять лет в нем приняли участие свыше 600 человек, предоставлено более 700 работ. Перед оренбуржцами выступят Ирина Игнатенко, Марина Мищенко, Милена Иващенко, Екатерина и Ксения Мотыженковы и др.

Под строчный «аккомпанемент» пройдет конкурс рисунков на асфальте — юные художники нарисуют город Оренбург таким, каким они его видят, знают и любят.

Гости вечера смогут оценить выставку, на которой фотохудожники и фотолюбители — участники конкурса «Мой город» — представят свои работы о родном Оренбурге.

И конечно не останется без внимания свободный микрофон – любой желающий сможет прочитать стихотворение или признаться в теплой, искренней любви к областному центру.

Участниками вечера станут известные поэты — директор областного Дома литераторов им. С.Т. Аксакова Виталий Молчанов, главный редактор альманаха «Гостиный двор» Наталья Кожевникова, член Союза писателей России Дина Кан и др.

Дата – 30 августа, время – с 19.00, место проведения – ул. Советская, 31 (Атриум).