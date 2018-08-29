День знаний: в школах Оренбуржья пройдут торжественные линейки

31 августа и 1 сентября почти в 900 общеобразовательных учреждениях Оренбургской области пройдут торжественные линейки. В них примут участие более 200 тысяч учеников, более 100 тысяч родителей и свыше 18 тысяч педагогов. Впервые в этот день за парты сядут 26,5 тысяч первоклассников. С Днем знаний оренбуржцев поздравят губернатор Юрий Берг и члены Правительства области.

Торжественная линейка в средней школе №17 города Новотроицка с участием губернатора Юрия Берга начнется 31 августа в 9:00. С июля 2018 года здесь проведен ремонт второго здания начальной школы на сумму 20 миллионов рублей. Ранее, в 2017 году, было капитально отремонтировано первое здание начальной школы и фасад основного здания. Здесь обучаются 913 человек, работают 38 педагогов.

31 августа в 12:00 Юрий Берг поздравит с праздником учеников и педагогов средней школы №2 Ясненского городского округа. В 2017-2018 году в школе проведен капитальный ремонт и поставлено оборудование на общую сумму около 80 миллионов рублей. Здесь обучается 965 человек, работают 53 педагога.

Первая линейка в недавно построенной школе №88 Оренбурга начнется 1 сентября в 10:00. Школа рассчитана на 1 135 ученических мест, и к началу учебного года все они заполнены.

Здание СОШ №88 состоит из четырех блоков. В первый входит столовая на 408 посадочных мест с кухней, подсобными и производственными помещениями, актовый зал на 324 места, учебные кабинеты. Второй блок вмещает спортивные залы (9х18м и 12х24м) с раздевалками, душевыми и санитарными узлами, учебные мастерские, тренажерный зал, кабинеты домоводства, медпункт. Блок 3 – вестибюль с гардеробными для младших классов, учебные кабинеты. Блок 4 – центральный вестибюль с гардеробными, вестибюль для первых классов с гардеробными, помещения групп продленного дня, информационно-библиотечный центр, учебные кабинеты. На земельном участке располагаются учебно-опытная и физкультурно-спортивная зоны (баскетбольная и волейбольная площадки, спортивное ядро). Стоимость объекта – 888 миллионов рублей.

1 сентября в торжественных линейках также примут участие члены Правительства Оренбургской области. Первый вице-губернатор – первый заместитель председателя Правительства Сергей Балыкин в 12:30 посетит Толкаевскую среднюю школу им. Дмитрия Гречушкина Сорочинского городского округа. Вице-губернатор – заместитель председателя Правительства – руководитель аппарата Губернатора и Правительства Дмитрий Кулагин в 9:30 поздравит учащихся, родителей и педагогов школы №40 Оренбурга. Вице-губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике Павел Самсонов в 9:30 поздравит учащихся Европейского лицея поселка Пригородный Оренбургского района. Вице-губернатор — заместитель председателя Правительства области по внутренней политике Вера Баширова побывает на торжественной линейке в гимназии №2 г. Оренбурга.