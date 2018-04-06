«Наша задача – создать все условия, чтобы горожане смогли организовано и безопасно провести праздники Пасха и Радоница» — сказал Глава Оренбурга Евгений Арапов.

5 апреля на аппаратном совещании в администрации города о готовности к проведению религиозных праздников Пасха и Радоница доложили директор МУП «Комбинат бытовых услуг МО «город Оренбург» Игорь Абдульманов, начальник управления пассажирского транспорта администрации города Дмитрий Анисимов и заместитель начальника МУ МВД РФ «Оренбургское» Игорь Горшков.

Основные вопросы – это приведение в порядок кладбищенских комплексов «Степной» и на улице Монтажников, организация перевозки горожан и обеспечение их безопасности.

Для оперативного реагирования на все просьбы, вопросы, замечания и обращения горожан, в мэрии сформируют специальные «дежурные бригады», которые будут задействованы в период проведения религиозных праздников Пасха и Радоница. Такое поручение дал Глава Оренбурга Евгений Арапов.

— Важно предусмотреть все организационные моменты, даже на первый взгляд самые обычные. Дежурные сотрудники необходимы. Любой горожанин должен знать, к кому можно обратиться за помощью или с вопросом, — подчеркнул Евгений Арапов.

Глава города обратил внимание на важность своевременного подвоза воды, установку биотуалетов, мусорных контейнеров, информационных табличек. Необходимо оборудовать и систему навигации.

Для обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья и максимально удобной транспортировки их к местам захоронения близких родственников планируется задействовать четыре единицы специализированного транспорта. Для предотвращения заторов, оперативного реагирования на возможные ДТП на основных маршрутах в городе будут дежурить экипажи ГИБДД. В дни религиозных праздников, для обеспечения безопасности оренбуржцев, сотрудники правоохранительных органов перейдут на усиленный режим несения службы.