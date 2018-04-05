В Центральный районный суд г. Оренбурга обратилась женщина с иском к индивидуальному предпринимателю о расторжении договора купли-продажи ПВХ окон, взыскании оплаченных денежных средств, неустойки и компенсации морального вреда.

В своем иске заявительница указала, что между ней и ответчиком был заключен договор, в соотвотствии с которым ответчик должен был изготовить и установить ПВХ окна с двухкамерными стеклопакетами определенного профиля оговоренного в договоре. Сумма договора составила 35 400 рублей и истица её внесла сразу после подписания договора.

Окна были установлены, однако женщина готова возвратить их, поскольку узнала, что профиль конструкций, поставленных ответчиком не соответствует профилю, который указан в договоре и который она хотела приобрести. Кроме того окна промерзают, нет шумоизоляции.

Акт приемки выполненных работ заявитель не подписала и направила ответчику претензию, поскольку в период гарантийного срока в установленных ответчиком 3 конструкциях из ПВХ-профилей были обнаружены недостатки, кроме того профиль изделий не соответствовал спецификации, согласованной сторонами договора. Истица обратилась к ответчику с требованием об устранении недостатков, которое в добровольном порядке исполнено не было.

Суд посчитал заявленные исковые требования обоснованными и удовлетворил их, взыскав с ответчика 109 200 рублей — оплаченные денежные средства, неустойку за нарушение сроков передачи предварительно оплаченного товара потребителю, компенсацию морального вреда и штраф за нарушение прав потребителя и возложив на истца обязанность по возврату 3 конструкций из ПВХ-профилей, установленных по договору.

Решение не вступило в законную силу.