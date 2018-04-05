Оренбуржцам будет представлен этногеографический атлас региона

6 апреля, в Областной универсальной научной библиотеке имени Н.К. Крупской (ул. Советская, 20) состоится презентация этногеографического атласа Оренбургской области.

Это уникальное издание создано по инициативе ученых ОГУ Татьяны Герасименко, Натальи Святохи, Ирины Филимоновой при поддержке управления внутренней политики аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области.

В атласе, ставшем результатом нескольких лет этногеографических исследований, представлены картосхемы, графики, диаграммы, фотографии и статьи, характеризующие этническую и конфессиональную специфику населения Оренбургской области в историко-географической динамике, современную этническую и конфессиональную географию региона, краткую характеристику десяти крупнейших (по итогам переписи 2010 г.) этнических групп Оренбуржья, специфику межкультурного взаимодействия. Представлена классификация историко-культурных территорий, охарактеризована топонимия региона. Материалы представлены в целом по области и в разрезе единиц современного административно-территориального деления (данные переписей пересчитаны с учетом административной реформы). Библиографический список включает более 170 наименований.

При подготовке атласа были проведены полевые исследования, собран и обработан архивный, статистический материал, применены ГИС-технологии для составления карт. Издание может быть использовано в преподавании общественно-географических дисциплин студентам бакалавриата и магистратуры направления «География». Атлас может использоваться как справочное издание для государственных и муниципальных служащих, а также для краеведческой работы в образовательных учреждениях. Материалы, представленные в атласе, будут полезны всем интересующимся этнокультурной историей и географией Оренбуржья.

На презентацию приглашены люди, заинтересованные и сопричастные к реализации государственной национальной политики в Оренбуржье. Это ученые, руководители национально-культурных общественных объединений региона, работники культуры, библиотекари, а также представители СМИ, освещающие вопросы национальной политики.

Начало мероприятия в 16:00.