Новый диализный центр в Бугуруслане принял первых пациентов

5 апреля, в новом центре гемодиализа, организованном на базе Городской больницы Бугуруслана, стали получать заместительную терапию жители северной части области, страдающие хронической почечной недостаточностью.

Новый диализный центр — седьмой в области — организован в рамках государственно-частного партнерства для повышения доступности высококачественной медицинской помощи. По оценке министра здравоохранения области Галины Зольниковой, это образец, на который стоит равняться. Жизненно необходимые процедуры здесь будут получать пациенты, проживающие в Бугуруслане и прилежащих территориях.

Как комментирует главный врач больницы Александр Еремин, самыми первыми пациентами стали жители города Бугуруслана и Бугурусланского района, процедуры уже получили пять пациентов. В новое отделение жители северной части области будут переводиться поэтапно. Работа будет вестись в две смены. Врачи и медицинские сестры прошли профессиональную подготовку в городах Санкт-Петербург, Самара, Тольятти.

Отделение гемодиализа площадью 400 кв. метров размещено на 4 этаже стационарного корпуса Бугурусланской городской больницы. В специально подготовленном помещении развернуто три диализных зала, оснащенных 12-ю аппаратами «искусственная почка». Это аппараты высокого, экспертного класса, они комфортны для пациентов и обеспечивают высокий уровень качества заместительной почечной терапии. Имеются также залы водоподготовки, миксер для приготовления концентрата, установка для центральной подачи концентрата к аппаратам «искусственная почка».

Аналогичное отделение на 6 аппаратов «искусственная почка» приступило к работе на базе Городской больницы Медногорска 2 апреля. За минувшие три дня там уже выполнено 27 процедур.

Организация двух новых диализных центров стала возможной в рамках государственно-частного партнерства с участием компании «Медицинский сервисный центр», входящей в группу компаний «Медикал сервис компани» (г. Самара) и специализирующейся на реализации подобных проектов на территории Российской Федерации. В рамках партнерства частной компанией обеспечивается полное технологическое сопровождение диализных процедур в медицинском учреждении, включая бесплатную замену оборудования при неисправности, обеспечение расходными материалами. За государственными медицинскими учреждениями сохраняется полный контроль объемов и качества заместительной почечной терапии пациентам с хронической почечной недостаточностью.

Пациенты центров, созданных при поддержке инвесторов, остаются в системе государственного контроля, под защитой государственного здравоохранения.

Жизненно необходимую диализную помощь оренбуржцы будут получать бесплатно, по системе ОМС.