Великая пятница: особенности, история и традиции

Особенности дня Страстной пятницы

Что такое Великая пятница/страстная пятница? Это день скорби и траура.

В Страстную пятницу вспоминают и чтят Спасительные Страсти Господа. Священную службу в день Великой пятницы можно назвать одним из самых главных дней в православном календаре, ведь именно в этот день Иисус Христос принес в жертвую свою жизнь ради спасения людей. Иисус Христос был осужден и распят на кресте, тем самым избавляя своих братьев и сестер от смертных грехов.

В день Великой пятницы каждый честный священнослужитель должен быть обличен в темные одежды и совершить три священных службы. На утренней службе следует читать Евангелие о Страстях Христовых, во время исполнения дневной службы читается вечерня, во время которой выносят плащаницу, а вечером совершают утреннее служение Великой субботы, во время которого погребается плащаница, это служение обладает очень скорбным и печальным характером, прихожане должны соблюдать тишину и траур как на панихиде или отпевании.

Вас наверняка смутило несоответствие во времени, но в этом нет ничего странного, ведь церковные сутки начинаются не с утра, как мы привыкли это знать, а с вечера.

В центре храма устанавливается плащаница на возвышении, на плащаницу кладется Евангелие, рядом устанавливается кадильница в которой находится ладан, а также в кадильнице непрерывно воскуривается фимиам.

Плащаница украшается различными благовониями и цветами, для почтения памяти о том, как для помазания тела Иисуса Христа были принесены специальные масла, эти масла принесла жена-миросница. В знак почтения жене-миросница прихожане могут совершать земные поклоны у святой плащаницы, находящейся на возвышении в самом центре храма, тем самым чтя память о принесении масел для распятого тела Иисуса Христа.

Каждая служба в день Великой пятницы должна начинаться и завершаться перед плащаницей, помимо этого, в день Страстной пятницы прихожане должны соблюдать строгий пост. до трех часов дня верующие должны отказаться от любой пищи, после выноса плащаницы разрешается пить воду и есть хлеб.

День страстной пятницы посвящен чтению канона «Плач Божией Матери», во время вечернего богослужения верующие держат горящие свечи, При утреннем служении читают семнадцатую кафизму, предназначенную для отпевания или панихиды. далее следует канон Великой субботы, плачь о Христе, который олицетворяет ожидание дня Пасхи.

В завершении утрени Великой субботы проводят крестный ход с горящими свечами и выносом плащаницы.

Великое шествие тихо проходит вокруг храма пропевая строчки молитвы.

Великая пятница — особенности

Всем нам известно, что Иисус одержал победу над смертью и воскрес после своей кончины, но немногие знают когда и как погиб Иисус Христос.

Распятие является главным символом дня Страстной пятницы, но помимо него также существует ещё один главный символ Великой пятницы. Еще одним немаловажным символом дня Великой пятницы является плащаница. Плащаница это длинный кусок материи на которой изображен гроб с телом Иисуса Христа.

После предания иудейским властям Иисуса Христа осудили и распяли на кресте. После распятия тело Иисуса Христа было перемещено в гроб и погребено в пещере, именно этот момент изображен на плащанице, которая является одним из главных символов во время службы в день страстной пятницы.

Традиции дня Великой пятницы

В Великую пятницу запрещены работы в огороде, при которых в почву втыкаются различные железные инструменты, а еще в этот день можно изготовить саше из петрушки, которое убережет от различных негативных воздействий. В день Страстной пятницы не следует осуществлять перевозку пчел, также не рекомендуется стирать белье. Вылечить коклюш поможет сдоба, испеченная в день Великой пятницы, а освященные в храме кольце уберегут вас от невзгод и болезней в течении всего последующего года.

Народные приметы на день Святой пятницы.

В день страстной пятницы не стоит брать соли, иначе будут потеть руки.

Чтобы девушка стала крепкой, ей следует встать на топор.

Приметы связанные с любовью в этот день очень точны, вспоминает любимый, если девушка ударила локоть.

К ожиданию свидания найти в тарелке супа муху или таракана.

Не миновать поцелуя, если зачесалась губа. незамужняя девушка увидит во сне своего любимого в день страстной пятницы.

Хмурое небо к хлебу с бурьяном, урожай пшеницы будет особенно зернистым, если в этот день на улице солнечно.

Если вам нужно определить порченые вещи в квартире, принесите из церкви недогоревшую свечу, которую вы держали при священной службе.

Придя домой зажгите эту свечу и пройдите с ней по всем комнатам.

Если свеча трещит, значит рядом находится заговоренная вещь.

Для избавления от зубной боли подстригите ногти в день Святой пятницы.

Страстная неделя 2018 — расписание по дням