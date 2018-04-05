В 2017 году рост трудоустройства оренбуржцев с ограниченными возможностями здоровья составил 40%

5 апреля, состоялось заседание областного координационного комитета содействия занятости населения, в ходе которого был рассмотрен вопрос «Предоставление профессионального образования детям–инвалидам. Сопровождение выпускников–инвалидов при трудоустройстве».

Отрывая заседание, руководитель комитета вице-губернатор – заместитель председателя Правительства области по финансово-экономической политике Наталья Левинсон отметила, что приоритетным направлением в социальной политике Оренбургской области является поддержка граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Одной из таких категорий являются граждане с ограниченными возможностями, в том числе дети-инвалиды.

– В сегодняшних условиях образование должно служить гарантом стабильного будущего выпускников, особенно тех, кто имеет инвалидность, а качество обучения – соответствовать потребностям рынка труда. Нам нужно выстроить работу так, чтобы молодой специалист после окончания учебного профессионального заведения был востребован и трудоустроен, – сказала Наталья Левинсон.

Начальник отдела профессионального образования министерства образования Оренбургской области Лариса Филькова доложила, что в настоящее время в учебных заведениях различного типа получают профессиональное образование 512 студентов-инвалидов по 48 специальностям. Большая часть осваивает направления IT-технологий и экономику и управление.

В регионе выстроена система по сопровождению инвалидов молодого возраста как при получении ими образования, так и в дальнейшем – при трудоустройстве.

Ежегодный выпуск инвалидов молодого возраста учреждениями среднего и высшего профобразования составляет 100 человек.

Министерствами образования, труда и занятости населения Оренбургской области формируется реестр выпускников-инвалидов, проводится постоянный мониторинг их занятости.

Мониторингом охвачены 75 образовательных организаций. В 2017 году в 28 из них получили образование 98 инвалидов (23 человека высшее и 75 – среднее профессиональное образование), из них 60% трудоустроены, 22% продолжают обучение, остальные 18% обратились в службу занятости.

В 2017 году 50% выпускников-инвалидов трудоустроены по направлению службы занятости.

Министр труда и занятости населения Оренбургской области Вячеслав Кузьмин рассказал, что в регионе проживает 196 тысяч инвалидов. Свыше 50 тысяч человек — в трудоспособном возрасте, из них сегодня трудятся около 10 тысяч.

Главная задача на сегодня, по словам министра, – увеличить число занятых граждан данной категории. С этой целью службой занятости ведется адресная работа, организован опрос, на каждого инвалида заведен паспорт, куда занесены все сведения, необходимые для поиска подходящего варианта трудоустройства.

В областной банк данных в течение года было заявлено 5,3 тысячи вакансий для граждан с ограниченными возможностями.

Как итог – в 2017 году отмечен рост трудоустройства инвалидов на 40% к 2016 году. Только при содействии центров занятости нашли работу около 900 человек.

Сегодня на базе Оренбургского государственного экономического колледжа-интерната реализуется проект «Обучение – практика – первое рабочее место». Здесь готовят экономистов, менеджеров и юристов среднего звена.

– Это современное учебное заведение с основательной материально-технической базой: оснащенным учебным корпусом, общежитием, библиотекой, компьютерными классами, медицинским сопровождением. Наша задача — на примере работы с колледжем отработать модель сопровождения учащихся при трудоустройстве и максимально обеспечить занятость выпускников-инвалидов, – пояснил Вячеслав Кузьмин. – Ребят устраиваем на предприятия, где заквотированы рабочие места для инвалидов. Всего по области 1,8 тысячи таких предприятий, где работают 4,1 тысячи инвалидов.

Также министр отметил, что в этом году внесены изменения в областной закон о квотировании, реализация которых должна обеспечить размещение производственных заказов на предприятиях общественных организаций инвалидов, что в свою очередь увеличит количество рабочих мест для данной категории граждан.