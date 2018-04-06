Научно-исследовательский финансовый институт в лице директора Владимира Назарова выразил благодарность Юрию Бергу и коллективу министерства финансов Оренбургской области за высокие результаты в рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных за 2017 год.

– Отрадно, что заслуги нашего региона в очередной раз признаны на самом высоком уровне. Как руководитель министерства финансов Оренбургской области я хотела бы поблагодарить Счетную палату, Законодательное собрание, Управление Федерального казначейства и органы исполнительной власти Оренбургской области за то, что они помогали нам в развитии этого направления. Это наша общая награда и я выражаю уверенность, что на достигнутом мы останавливаться не будем, – прокомментировала признание заслуг Татьяна Мошкова.

С 2014 года министерство финансов Оренбургской области ведет комплексную работу по повышению открытости и прозрачности финансовых данных региона и неизменно входит в пятерку субъектов Российской Федерации – лидеров рейтинга открытости бюджетных данных среди субъектов Российской Федерации.

На официальном сайте министерства финансов Оренбургской области размещается актуальная информация о законе об областном бюджете, квартальной финансовой отчетности и многом другом. Также министерством финансов Оренбургской области активно осваиваются социальные сети, активно функционируют страницы в Facebook и Twitter, причем это отмечено в докладе Минфина России о «Бюджетах для граждан» в качестве лучшей практики, организован форум, а также проводятся ежеквартальные опросы общественного мнения.