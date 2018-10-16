Просроченная задолженность предприятия за потребленную электроэнергию составляет 17 миллионов 846 тысяч рублей.

Транспортный парк муниципального унитарного предприятия «НовГорТранс» может лишиться 9 единиц техники: на днях предприятие посетили представители Оренбургского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» и службы судебных приставов.

Новотроицкое транспортное предприятие числится в злостных неплательщиках с ноября 2017 года. На сегодняшний день дебиторская задолженность за потребленную электроэнергию составляет более 17 миллионов рублей. Добровольной оплаты долгов поставщики услуг не дождались, в связи с чем, разрешение ситуации перешло в правовое поле.

В ходе исполнения судебного решения, представители Оренбургского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» и службы судебных приставов наложили арест на 90% денежных средств кассы и на 9 единиц транспортной техники.

Энергетики отмечают, это не первый случай, когда приходится прибегать к крайним мерам. Однако, как показывает практика, они оказываются самыми эффективными. В случае если оплата долга не поступит до конца октября 2018 года, арестованная техника будет изъята и передана на ответственное хранение на Орскую ТЭЦ-1.