Пенсионер на AUDI врезался в столб и погиб

16 октября в 5 часов вечера, на проспекте Гагарина произошло ДТП в котором погиб 68-летний водитель.

Дорожная авария произошла напротив дома № 51/2. Мужчина управлял автомобилем двигаясь по автомобильной дороге «обход г. Оренбурга» со стороны улицы 85 Линия в сторону проспекта Гагарина. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался вентиляционный столб.

В результате дорожной аварии водитель от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

ФОТО С МЕСТА ДТП