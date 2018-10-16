Международный аэропорт «Казань», отслеживающий задержки рейсов авиакомпаний-партнеров, представил рейтинг самых пунктуальных авиаперевозчиков за сентябрь 2018 года. В 1-ой категории в номинации «Авиакомпании Российской Федерации» первое место заняла АК «Оренбуржье», она показывает лучшие результаты уже не первый раз в 2018 году.

Пунктуальность оценивалась в двух номинациях, учитывалось количество допущенных задержек в аэропорту «Казань» по вине авиакомпании, а также их продолжительность. Участники I номинации — авиакомпании, имеющие регистрацию в Российской Федерации: самый пунктуальный авиаперевозчик в 1-ой категории – среди авиакомпаний, выполняющих до 50 рейсов в месяц; самый пунктуальный авиаперевозчик во 2-ой категории – среди авиакомпаний выполняющих от 51 до 199 рейсов в месяц; самый пунктуальный авиаперевозчик в 3-ой категории – среди авиакомпаний, выполняющих более 200 рейсов в месяц. Участники II номинации — авиакомпании, имеющие регистрацию в государствах Содружества Независимых Государств и государствах Дальнего зарубежья.

Рейтинги по пунктуальности помогают оценить качество авиаперевозок и являются общемировой практикой.