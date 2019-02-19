На протяжении мая месяца 2017 года сожители распивали спиртное. Во время таких домашних посиделок домашний тиран неоднократно бил супругу. Женщине приходилось скрываться у соседей. Но супруг приходил за ней и отводил домой, деваться женщине было некуда и она вновь возвращалась к нему.

Дома, мужчина продолжал избивать её. В один из дней даже бросил металлическую кружку в голову бедной женщине.

Когда женщине стало очень плохо, мужчина решил вызвать скорую помощь. В больнице женщина скончалась.

Прокуратурой Ташлинского района поддержано обвинение в отношении ранее не судимого 53-летнего местного жителя который до смерти забил свою супругу.

Приговором районного суда, местный житель признан виновным в совершении преступления и ему с учётом мнения государственного обвинителя назначено наказание в виде лишения свободы на 8 лет. Отбывать которые он будет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.