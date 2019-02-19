Арт-объект «Акбулак – город солнца», автором которого стал житель Оренбургской области, не победивший в конкурсе «Культурный след», получит поддержку от организаторов.

Напомним, что 15 февраля Экспертный совет Всероссийского конкурса «Культурный след», благодаря которому в разных городах России появятся созданные местными жителями достопримечательности, выбрал пять проектов-победителей. Это — «Словарь Даля» в Оренбурге, памятник «Героическим дочерям Родины» в Пензе, «Лыковский шишак» во Владимирской области, «Спящая Мари» в Светлогорске, и «Памятник Оружейникам Удмуртии» в Ижевске.

Всего на конкурс, который стартовал 1 октября 2018 года, поступило около 560 заявок из 74 регионов России, проект объединил более 35 тысяч участников.

«Те проекты, которые были названы в ходе обсуждения, но не стали победителями, мы предлагаем разместить на краудфандинговой платформе planeta.ru, с которой у нас уже есть все договоренности. Организаторы конкурса помогут с PR-сопровождением проекта, помогут выбрать художника, согласовать место установки — то есть, окажут всю необходимую поддержку. Но необходимо собрать финансирование, чтобы эти арт-объекты были реализованы», — прокомментировала президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова. По ее словам, организаторы конкурса обратятся за поддержкой к губернаторам регионов и Общественной палате РФ.

Авторы, готовые продолжать работу над своим проектом и попробовать собрать средства на краудфандинговой платформе Planeta.ru, могут прислать письма с указанием названия проекта на адрес kultsled@yandex.ru.

Первоначально конкурс новых достопримечательностей, задуманный в 2015 году, ограничивался лишь литературной тематикой. Благодаря ему в Мончегорске появился необычный памятник поэзии «Поэтическая табуретка», на фасаде норильской библиотеки установлена инсталляция «Вечная теплота» со светодиодными панелями, по которым постоянно транслируются стихи местных поэтов, а в Мурманске на восьмиметровой высоте возник посвященный всем морякам России памятник «Морской волк».

В этом году Проект «Культурный след» стал значительно масштабнее. Его поддержали Министерство культуры РФ, Фонд Президентских грантов, Агентство стратегических инициатив и Группа компаний «Просвещение».

Наблюдение за солнечным затмением в окрестностях Акбулака в 1936 году советскими и американскими учеными , пребывание чехословацкого журналиста и писателя Юлиуса Фучика. В истории нашего поселка есть интересная страница, связанная с солнечным затмением, когда Акбулак на короткое время превратился в центральное место на Земле. В 1936 году весь мир ждал полного солнечного затмения, которое предстояло 19 июня. Академия наук СССР готовила много астрономических экспедиций в азиатскую часть нашей страны. Поступало много заявок и из-за рубежа на участие в них. Прислал заявку и Гарвардский университет из США. Ак-Булак — центральный пункт наблюдения солнечного затмения. Поэтому внимание людей не только научного мира и сограждан необъятного Советского Союза, но и всего мира приковано к Ак-Булаку. Сюда адресуются ящики с американскими приборами, приборами советских астрономов: «Через Ленинград, Москву, Оренбург, Ак-Булак». Вместе с учеными в Ак-Булак приехали и журналисты. Среди них был и двадцатилетний Юлиус Фучик, который написал очерк об этом событии «Астрономы в степи. Акбулак — город солнца» в чехословацкой газете «Руде право». Очерк начинался с путевых впечатлений. «Ак-Булак — районный центр. Наступило утро 19 июня. Из-за холмистого горизонта, как и всегда, поднимается пылающее багряное солнце. По пыльной дороге к холму движутся десятки легковых и грузовых автомашин. Пересекая пустынную, холмистую местность, жители Ак-Булака и соседних селений — колхозники, служащие, рабочие бесконечной вереницей поднимаются на велосипедах и пешком к знаменитой горе, расположенной в 11 км. от Ак-Булака. На вершине этой горы расположена площадка. Одна за другой прибывают и становятся в ряд автомашины из Оренбурга и Актюбинска с сотрудниками госучреждений, институтов, школ, из прилегающих к Ак-Булаку селений — Шкуновки, Карасая, Карповки с колхозниками, рабочими, детьми. Подъезжает машина, из которой высаживаются секретарь областного комитета партии тов. Горкин и председатель облисполкома тов. Васильев. Астрономы открывают завернутые в брезент и одетые в чехлы приборы, протирают зеркала и прощупывают давно проверенные спектроскопы, целостаты, призматическую камеру, монохроматор и часовые механизмы. Профессор Герасимович, проф. Перепелкин, инженер Пономарев, ученый механик Мессер, молодые астрономы Вязаницын, Мельников, Гнедышев готовы с секунды на секунду прильнуть к своим приборам на двухминутное наблюдение, к которому так долго готовились. Радисты «Последних новостей по радио» вызывают Москву, чтобы в коротенькой информации описать вид площадки, период затмения и солнечную корону. На площадке с блокнотами бегают корреспонденты газет, репортеры, целящиеся фотоаппаратами на астрономов и гостей. На соседних холмах отчетливо выделяются силуэты людей, астрономических труб и самолета, ожидающего своего отлета в Москву с фотоснимками. Приближается время к 8 часам. Напряжение внимания гостей с каждой минутой усиливается. Над площадкой на высоких шестах полощется красный флаг советской экспедиции и красно-полосатый — американский. Не умолкая, трещит динамо у американцев, с прерывающимся гулом кружится над площадкой самолет. — Началось… Ущербилось, — вдруг пронеслось из уст в уста вестью. — Ну, объявляю солнце закрытым, — говорит кто-то из публики. Действительно, сверху, с правой стороны солнце ущерблено, но это только частичное затмение. Остается видимой только половина солнечного диска. Еле уловимое побледнение утра. Но через некоторое время заметней становятся теряющиеся резкие очертания теней предметов и человеческих фигур. Силуэты гребней соседних холмов, людей, находящихся на них, самолет, небо утрачивают привычный для глаза вид. Наступают особенные сумерки. Радисты поймали Москву, передают ход наблюдения. А солнце меркнет и меркнет. Луна закрыла большую часть солнца, виден лишь тонкий ломтик. Все сильнее становится ледяной восточный ветер. Наступившие вечерние сумерки напоминают осеннюю ночь перед снегом. Медленно, но неумолимо скрывается солнце. И когда поглотился в лунную тень последний пучок солнечных лучей, на площадке вспыхнули электрические лампочки. На небе появились три мерцающие звезды: Марс, Венера и Дельта из созвездия Геркулеса. На месте солнца, вокруг черного круга луны, переливаясь серебристо-перламутровым цветом, сияет резкая каемка. Кажется солнце раздавлено каким-то черным чудовищем и последние его соки высочились по сторонам. Это — солнечная корона. Леденящий ветер пробирает насквозь человеческое тело. Горизонт окрасился в гамму голубого, оранжевого, желтого и других еле-еле уловимых неописуемых цветов. На площадке — торжественная тишина. Две тысячи пар человеческих глаз устремлены на солнечную корону. Только щелкают фотоаппараты, в мутном небе рокочет самолет и полощутся взвитые над площадкой флаги. — Стой, солнце!.. Не движись, луна! — вырвалось у кого-то из груди. Но чарующий миг 117 секунд ночи расступился. Из-за темного круга рванулись солнечные лучи, мгновенно мелькнула тень и снова день. — На первый взгляд затмение прошло удачно, — сообщают по радио. — Изумительно прекрасна солнечная корона… к профессору Герасимовичу спешат, поздравляют. Не скоро разъезжаются с площадки экскурсанты. А солнце льет и льет живительные , трепетные лучи…» ( По материалам Акбулакского историко-краеведческого музея им. И.П. Редько) В годы войны Юлиус Фучик в фашистских застенках написал книгу «Репортаж с петлей на шее», благодаря которой о нем узнали во всем мире.