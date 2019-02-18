27 февраля в Оренбурге состоится первый театральный квиз-батл (16+). В интеллектуальном поединке сразятся команды трех областных театров и жители города.

Команда Оренбургского областного драматического театра им. М. Горького: режиссер Александр Федоров, актеры Роман Ефимов, Максим Меденюк, Эдуард Султанбеков, Радик Дибаев, Данила Сайфуллин, Юлия Ковальчук, Ольга Бересток.

Команда Оренбургского областного театра музыкальной комедии: солисты-вокалисты — Наталья Чепенкова, Алеся Дикарева, Азамат Нугуманов, Денис Дрючин, Евгения Провоторова, Альбина Фроловская.

Команда Оренбургского областного театра кукол: Елена Скавронская, Артем Артемьев, Юлия Березина, Владислав Михеенко, Александр Казимирский, Анастасия Зорина, Петр Шуткин.

Уважаемые оренбуржцы! Для того, чтобы стать зрителями (бесплатно) этого невероятного театрального события, нужно оставить заявку по адресу: orendramteatr@mail.ru. Внимание — количество мест ограничено!

Начало мероприятия 27 февраля в 19.00. Место проведения — клубный ресторан «Миллениум холл» (пер. Свободина, 4).

Более подробную информацию можно получить по тел. 89225337679 (Юлия).