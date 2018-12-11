Нетерпеливый водитель устроил ДТП на перекрестке

Накануне вечером, на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Восточная областного центра произошло ДТП, которое попало на камеру видеонаблюдения.

На кадрах видно, как на проспекте Гагарина водитель легкового автомобиля «Лада Калина», перед перекрестком решил объехать впереди стоящий автомобиль. Для этого он выехал на полосу встречного движения. В этот момент, другой автомобиль, «ВАЗ-2107», заканчивал поворот с улицы Восточная. В результате автомобили столкнулись.

В ГИБДД уточнили, что за рулем «Калины» находился 40-летний мужчина. При включении разрешающего сигнала светофора он не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ-2107», который заканчивал поворот.

В столкновении автомобили получили механические повреждения, при этом люди не пострадали.