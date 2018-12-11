8 декабря в физкультурно-оздоровительном зале Оренбургского государственного университета прошли соревнования 13-го Открытого областного турнира по гиревому спорту памяти заслуженного мастера спорта Михаила Бибикова.

Открыл состязания и.о. министра физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области Геннадий Лискун:

— Гиревой спорт — это популярное в Оренбургской области направление, им занимается много ребят, самое главное, что он очень доступный, — отметил почетный гость вуза.

В открытии также приняли участие президент Федерации гиревого спорта Оренбургской области, заведующий кафедрой физического воспитания ОГУ Владимир Баранов и директор Оренбургской областной детско-юношеской спортивной школы Евгений Величко.

В соревнованиях участвовали 240 спортсменов в составе 24 команд из Оренбурга, Орска, Александровского, Акбулакского, Оренбургского, Саракташского и Тюльганского районов и Самарской области. Юноши и девушки состязались в трех возрастных группах: до 16 лет, 17-18 лет и взрослые.

В копилке сборной ОГУ – первое месте в общекомандном зачете. На втором месте – спортивная школа им. Л.Д. Ковалевского, на третьем – гиревики из Самарской области.

Личный зачет студентов ОГУ:

Наталья Шапорина (Аэрокосмический институт) – 1-е место,

Евгений Каширских (Аэрокосмический институт) – 3-е место,

Анатолий Курунов (архитектурно-строительный факультет) – 1-е место,

Павел Войка (факультет прикладной биотехнологии и инженерии) — 1-е место,

Дмитрий Ясаков (факультет прикладной биотехнологии и инженерии) — 3-е место,

Леонид Дробышев (финансово-экономический факультет) — 2-е место,

Дмитрий Явнов (Университетский колледж ОГУ) – 1-е место,

Константин Аксенов (Университетский колледж ОГУ) – 2-е место,

Василий Турков (Университетский колледж ОГУ) – 2-е место,

Диана Желтухина (Университетский колледж ОГУ) — выполнила норматив кандидата в мастера спорта и заняла 2-е место,

Кунусбаев Руслан (Университетский колледж ОГУ) – 1-е место.

Преподаватели ОГУ:

Юлия Ковалева (кафедра физического воспитания факультета прикладной биотехнологии и инженерии) – 2-е место,

Эдуард Булатасов (кафедра физического воспитания факультета прикладной биотехнологии и инженерии) – 2-е место.