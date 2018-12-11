Ни инновационном предприятии ООО «НСплав» произошел крупный пожар

11 декабря, около 11 часов утра, на территории новотроицкого предприятия ООО «НСплав» возник пожар.

По данным МЧС загорелся скруббер — устройство, используемое для очистки твёрдых или газообразных сред от примесей. Площадь возгорания составила 70 кв.м..

На место ЧП выехали силы и средства ОФПС-5 по рангу пожара №3. В 10:58 на место пожара выехала ОГ ОФПС-5 под руководством заместителя начальника ОФПС-5 подполковника вн. службы Халилова Данила Рашидовича.

По прибытию на место пожара ранг сложности был понижен до №2.

В 11:15 пожар был локализован, а еще через 10 минут было ликвидировано открытое горение. Ликвидировать пожар удалось к 11:42.

В результате пожара никто не пострадал.

Всего на тушение пожара было привлечено от МЧС: 43 человека, 14 единиц техники, сообщили в региональном МЧС.

ООО «НСплав» — это инновационное экспортно-ориентированное предприятие, образованное в декабре 2016 года в г. Новотроицк Оренбургской области. 95% выпускаемой продукции отгружается в страны Европы, Азии и в США для различных сфер промышленности: металлургия и производство спецсталей и сплавов, производство электроники и электротехники, автомобильная и аэрокосмическая промышленность, машиностроение различных видов (общее, химическое, нефтегазовое, атомное машиностроение и др.). На сегодня завод специализируется на производстве хрома металлического (кускового и порошка) и брикетов хрома дегазированных. Кроме того, попутной товарной продукцией является щебень из шлака, образующийся при выплавке металлического хрома.