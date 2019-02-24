В минувшие выходные волейбольная команда «Нефтяник» проводила домашние матчи высшей лиги «А» чемпионата России.

Оренбургские волейболисты встречались с кисловодской командой «Трансгаз-Ставрополь».

«Нефтянику» удалось одержать две не простые победы — 3:1, 3:2.

«Нефтяник» : «Трансгаз-Ставрополь» — 3:1 (25:19, 23:25, 31:29, 25:12), 3:2 (22:25, 25:19, 22:25, 25:15, 15:10)

На данный момент, после семнадцати туров Оренбург единолично занимает первую строчку турнирной таблицы, опережая ближайшего преследователя — «АСК» на две победы.

Следующие матчи «Нефтяник» проведет на выезде 2 и 3 марта с прошлогодним победителем высшей лиги «А» — «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург).