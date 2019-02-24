Все собрания открытые, присутствовать могут все желающие. 3 раза в неделю с 19 до 21 вечера в трапезной православной гимназии собираются анонимные алкоголики, пишет Вестирама.

Анонимные Алкоголики (АА) – это общество, объединяющее мужчин и женщин, которые делятся друг с другом своим опытом, силами и надеждами с целью помочь себе и другим избавиться от алкоголизма.

Единственное условие для членства – это желание бросить пить. Анонимные Алкоголики не платят ни вступительных, ни членских взносов.

Мы сами себя содержим благодаря нашим добровольным пожертвованиям. Водка все разрушает, понимаете? Все наши семьи. Мы теперь как осколки, по отдельности, сам по себе, каждый со своим горем… Это очень больно.

В группе юристы, бизнесмены, преподаватели, военные, чиновники. Некоторые не пьют по 20 лет и дольше.

Основная цель Общества «Анонимные Алкоголики» – держаться трезвого образа жизни и помогать другим избавиться от алкоголизма.