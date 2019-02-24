Девятиклассник из Орска получил послание от королевы Великобритании.

Школьник из Орска Иван Ворожейкин не может прийти в себя от радости. Еще бы: ему прислала письмо сама королева Елизавета II!

Несколько месяцев назад Иван написал письмо с просьбой выслать ему ее автограф.

– В своём письме Елизавете II я немного рассказал о себе и родном городе. Написал, что много лет являюсь хоккейным болельщиком, что у нас в Орске этот вид спорта популярен, есть хоккейный клуб и сильная спортивная школа. Ещё упомянул, что у меня есть питомец – шестилетняя кошка Стеша породы британская короткошёрстная, – рассказывает Иван. – На почте купил конверт с марками до Великобритании. Письмо отправил в августе, а в ноябре получил ответ.

— рассказал подросток Ria56.

Иван Ворожейкин в будущем мечтает стать писателем. Иван, собирает необычную коллекцию автографов мировых лидеров.