21 февраля на сцене Студенческого центра ОГУ — ДК «Россия» состоялось одно из главных шоу университета – финал конкурса «Мистер студент ОГУ — 2019». В этом году его девиз — «Весь мир — театр»: как известно, 2019-й объявлен годом именно этого вида искусства.

За титул «Мистер студент ОГУ» боролось рекордное число участников – 16 человек, такого еще не было в истории конкурса. 13 представителей институтов и факультетов головного вуза, и трех филиалов вуза — Университетского колледжа ОГУ, Бузулукского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ и Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ выбрали самые разные образы. Одни были безусловными героями, как Василий Теркин Никиты Чистякова с финансово-экономического факультета и д’Артаньян Рафаила Мулюкова с Института менеджмента ОГУ. Другие – персонажами с сомнительной репутацией, как Дориан Грей Оскара Уайльда, нестареющий сладострастный старик.

— Это пример того, как легко потерять себя и как делать не нужно, — пояснил воплотивший этот образ Евгений Никитин с юридического факультета.

Виктору Шейбаку с факультета филологии и журналистики удалось передать трогательность и чистоту Маленького принца Сент-Экзюпери. Полным мистической таинственности предстал Воланд из «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова (этот образ выбрал Андрей Скопинцев с электроэнергетического факультета), а воплощением романтики и одиночества среди шумной вечеринки – герой Скотта Фицджеральда Гэтсби (Павел Пущаев, факультет экономики и управления). Серьезно подготовился к конкурсу Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ. У них были потрясающие декорации. Очень достойно выступил их представитель Павел Качайкин, выбравший антигероя Михаила Зощенко Анатолия Барыгина-Амурского. Шик и блеск — так можно охарактеризовать выступление Антона Аразашвили с Орского гуманитарно-технологического института ОГУ в его выходе как Фреди Меркьюри.

Остап Бендер, пожалуй, самый популярный герой на конкурсах «Мистер студент ОГУ», в этом году у Артема Перунова с факультета гуманитарных и социальных наук, он, безусловно, удался. Его знаменитый авантюрист был артистичным и обаятельным.

Бурными овациями встречали всех участников, но вот развеселил зал Карлсон — Александр Дужан с Аэрокосмического института.

— Я тоже в любой ситуации сохраняю спокойствие, люблю сладкое и ищу приключения на свой пропеллер, — пошутил он.

Их тандем с Фрекен Бок был безукоризнен, его партнерша (вернее, партнер) временами даже немного переигрывала «мужчину в самом расцвете лет».

И конечно, «взорвал» зал Ромео — Алексей Васильченко с факультета математики и информационных технологий. Он был красив, пластичен, с отличной хореографической подготовкой и в эффектном золотом плаще. Его окружали Капулетти и Монтекки в красных, черных и блестящих шикарных нарядах времен Шекспира.

В музыкальной зарисовке и танцевальном конкурсе одни из ребят выходили из заявленного образа, другие следовали ему на протяжении всего конкурса. Симба — король Лев Романа Кольцуна с физического факультета всегда оставался «котом» на мягких лапах. А Алексей Колосов с геолого-географического факультета поддержал образ веселого и хитроватого Яшки–артиллериста из музыкального фильма «Свадьба в Малиновке» постановкой сцены, в которой бравый солдат учит местных барышень танцу «В ту степь». Образ стиляги поддерживал также Никита Бородин с архитектурно-строительного факультета – он на ходу менял офисный пиджак на самый модный и отплясывал с друзьями буги-вуги.

Впервые на конкурсе «Мистер студент ОГУ» состоялся интеллектуальный марафон. Все участники вытянули билеты с тремя вопросами о театре и отвечали на них перед зрительным залом. Многие вопросы были откровенно легкими, и конкурсанты давали ответы, не задумываясь, впрочем, справлялись они и с более сложными. Валерий Короткий с химико-биологического факультета, он же Трубадур из «Бременских музыкантов», знал, что Юрий Куклачев проводит репетиции с кошками по ночам, а Даниил Заброда из Университетского колледжа ОГУ, представший Петей из «Вишневого сада» Антона Чехова, сообщил, что первый в мире бенефис состоялся во Франции.

Последний конкурс – танцевальный марафон. За 1-2 минуты участники успевают показать мини-спектакли: вот фотограф и модель-мим меняются ролями, и уже человек становится марионеткой; потом зрители переносятся в сон девушки в снежном феврале; Дориан Грей уничтожает, наконец, свой портрет, а Оловянный солдатик признается в любви своей Балерине.

И вот финал, которому предшествовали месяцы репетиций и четырехчасовой шоу-марафон. Под аплодисменты конкурсанты выходят на сцену. Первыми им вручают подарки деканы, директора и другие представители учебных подразделений. Председатель первичной профсоюзной организации студентов Константин Гусев поздравляет ребят с Днем защитника Отечества и также вручает призы.

На сцену выходят члены жюри, чтобы объявить победителей. Председатель студенческого совета университета ОГУ называет имя «Мистера VK.net», набравшего большее количество голосов в социальной сети «ВКонтакте» — в паблике ОГУ СВР. Им стал Никита Бородин с архитектурно-строительного факультета.

Главный режиссер Студенческого центра ОГУ — ДК «Россия» Галина Гакштетер вручает участникам дипломы, свидетельствующие о присвоении званий самого харизматичного, поэтичного, зажигательного, креативного, романтичного, брутального, интеллектуального, артистичного, загадочного, оригинального и других эпитетов, подчеркивающих достоинства конкурсантов. Проректор по социальной и воспитательной работе ОГУ Сергей Семенов называет имя победителя зрительского интернет-голосования на официальном сайте ОГУ – это Антон Аразашвили, представитель Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ. Он сообщает, что в этом году звание вице-мистера решено присудить двум участникам: Артему Перунову с факультета гуманитарных и социальных наук и Александру Дужану из Аэрокосмического института, который, кстати, ненамного отстал от победителя конкурса.

Проректор по экономике и стратегическому развитию ОГУ Светлана Панкова выходит к микрофону, чтобы сообщить имя «Мистера ОГУ 2019».

— Благодарю тех, кто пришел поболеть за конкурсантов – студентов, преподавателей, сотрудников подразделений, — обратилась она к залу. — Ребята устроили нам праздник, удивил каждый, а самым удивительным стал Алексей Васильченко, представитель факультета математики и информационных технологий.

Зал взорвался овациями, зрители поспешили на сцену, чтобы заключить в объятия своих героев и сфотографироваться с ними на память.