В минувшие выходные волейбольная команда «Нефтяник» проводила домашние матчи в рамках седьмого тура высшей лиги «А» чемпионата России. Оренбургские волейболисты встречались с московским «МГТУ».

В двух матчевом противостоянии, не отдав ни одной партии за две встречи, «Нефтяник» оформляет победный дубль над московским «МГТУ» — 3:0, 3:0.

Нефтяник (Оренбург) : МГТУ (Москва) — 3:0 (25:21, 25:15, 25:18), 3:0 (25:16, 25:23, 25:22)

По итогам семи туров «Нефтяник» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России высшей лиги «А».