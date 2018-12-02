2 декабря стало известно о кончине знаменитого оренбургского художника Константина Сергеевича Кузенова. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры Оренбургской области.

Кузенов Константин Сергеевич, родился в 1926 г. в Октябрьском районе Оренбургской области.

В 1943 г., в 17 лет, призван в ряды Советской Армии, в 1944 году стал командиром расчета станкового пулемета и в составе 1-м Белорусского фронта. Всегда на переднем крае, не раз рисковал жизнью, два раза был серьёзно ранен, и дошёл от Сталинграда до Берлина в звании старшего сержанта. Награждён орденами Славы и Отечественной войны третьей и второй степеней, медалями за взятие Варшавы и Берлина, «За победу над Германией».

Константин Сергеевич с 1975 года был членом Союза художников России: начал рисовать ещё в детстве, к творчеству вернулся во время пребывания на Чукотке, где он служил после Великой Отечественной войны ещё долгих 6 лет; не оставлял дело и в 90 лет.

Всю свою творческую жизнь Константин Сергеевич посвятил родному Оренбуржью. Он умел находить неожиданные ракурсы окружающей действительности, он умел удивлять. Константин Кузенов при жизни получил заслуженное признание. Он – участник многих международных и всероссийских выставок.

Мастер оставил нам работы, насыщенные радостью и полнотой жизни. Он был убеждённым оптимистом. И, теперь, обращаясь к его полотнам, мы будем вспоминать его со светлым чувством глубокой грусти!