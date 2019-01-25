В январе — декабре 2018 года в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 383,5 млрд рублей налоговых доходов, что на 46,1 % или 121 млрд рублей большее поступлений прошлого года.

Данная ситуация стала следствием увеличения поступлений по налогу на добычу полезных ископаемых на 54,9 % или 81 млрд рублей (январь- декабрь 2017 года – 147,6 млрд рублей, январь-декабрь 2018 года – 228,6 млрд рублей).

Поступления в федеральный бюджет составили 300,9 млрд рублей, что на 54,7 % или 106,4 млрд рублей выше поступлений аналогичного периода прошлого года.

В консолидированный бюджет области поступило 82,6 млрд рублей, что на 21,5 % или 14,6 млрд рублей больше поступлений аналогичного периода прошлого года за счет увеличения поступлений в областной бюджет на 24,8 % или 13,5 млрд рублей (январь -декабрь 2017 года – 54,4 млрд рублей, январь — декабрь 2018 года – 67,9 млрд рублей) и в бюджеты муниципальных образований на 8,3% или 1,1 млрд рублей (январь-декабрь 2017 года –13,6 млрд рублей, январь-декабрь 2018 года – 14,7 млрд рублей).

Объемы администрируемых доходов, предусмотренные законами об областном бюджете и бюджетах муниципальных образований на 2018 год за январь-декабрь 2018 года выполнены на 116,8 процента.

По страховым взносам на обязательное социальное страхование в январе-декабре 2018 года поступило 48,9 млрд рублей, что на 8 % или 3,6 млрд рублей больше поступлений аналогичного периода прошлого года (45,3 млрд рублей).