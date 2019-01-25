Следственными органами СК РФ по Оренбургской области в отношении директора ООО «Торговый дом» Ташлинский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).

Уголовное дело было возбуждено по материалам УЭБ и ПК УМВД России по Оренбургской области.

По версии следствия, в период с апреля по июнь 2017 года подозреваемый организовал заключение фиктивных договоров на поставку оборудования зерносушильного комплекса и дизельного топлива и составление подложных бухгалтерских документов, содержащих заведомо ложные сведения об их исполнении, которые впоследствии отразил в регистрах бухгалтерского учета организации, в целях неуплаты налога на добавленную стоимость (НДС), путем завышения налоговых вычетов и понесенных Обществом расходов, учитываемых при исчислении налога, после чего организовал представление данных документов в налоговый орган по месту регистрации, что послужило уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) в бюджет РФ на сумму более 33 миллионов рублей.

Основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы УЭБиПК УМВД России по Оренбургской области и материалы доследственной проверки территориального следственного отдела регионального следственного управления СК России.

В настоящее время следователями изучается финансовая отчетность и уставная документация фирмы, проводятся следственные действия, направленные на возмещение причиненного бюджету РФ ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.