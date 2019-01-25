25 января в администрации города состоялась торжественная церемония награждения лауреатов ежегодного городского конкурса «Студент года».

Ежегодный городской конкурс «Студент года» проходит в Оренбурге с 2003 года в рамках празднования Дня российского студенчества с целью улучшения качества жизни молодых людей, повышения их творческого потенциала и гражданской активности. За 15 лет проведения мероприятия лучшими из лучших признаны 1633 человека.

В 2018 году в конкурсе приняли участие более 300 студентов из 23 высших и средних профессиональных образовательных организаций города Оренбурга, 150 из них стали победителями в номинациях: «За успехи в научной деятельности», «За успехи в общественной деятельности», «За успехи в спорте», «За успехи в творчестве».

В приветственном слове к лауреатам и руководителям образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования города Глава Оренбурга Дмитрий Кулагин отметил:

— Оренбург по праву может называться студенческим городом, потому что у нас много учебных заведений. Мы гордимся тем, что наши юные земляки стремятся к знаниям. Конечно, главная задача студентов – учеба, но студенческая жизнь — это еще и КВН, и студенческие отряды, и обширная общественная жизнь. Ваш багаж полученных знаний приумножает и общение с профессорско-преподавательским составом. Я по-хорошему завидую вам! Студенческая жизнь многогранна и интересна. Мы горды тем, что в Оренбурге так много талантливых, ярких, умных, творческих молодых людей! Ваши пытливые умы, горящие глаза и умелые руки очень нужны нашему городу. С праздником, дорогое студенчество!

Заявки для участия в конкурсе подавались с 1 ноября по 1 декабря 2018 года. В конкурсе участвовали студенты, обучающиеся на очной форме обучения образовательных организаций высшего (бакалавриат, специалитет, магистратура) и среднего профессионального образования, осуществляющие творческую, спортивную, научную и общественную деятельность на территории муниципального образования «город Оренбург».

От имени Оренбургского городского Совета студентов приветствовал заместитель председателя Оренбургского городского Совета Игорь Шепель:

— Сегодня праздник не только студентов и педагогов. Это праздник для всего Оренбурга, потому что город живёт и развивается, только когда в нём есть активная и целеустремленная молодежь! – подчеркнул Игорь Шепель. — Студенческая жизнь – это движение! Мне как бывшему волонтеру областного штаба студенческих отрядов особенно приятно, что студенческое движение продолжает жить, и что сегодняшняя молодёжь так же полна идей, энергии и стремится изменить мир вокруг к лучшему. Мне бы очень хотелось, чтобы в будущем вы нашли работу по душе и связали свою жизнь с нашим городом!

Всем лауреатам конкурса вручены памятные знаки, медали и удостоверения.