1 февраля в Музее космонавтики пройдет мероприятие, посвященное 115-летию со дня рождения В.П. Чкалова.

Участие во встрече примут научные сотрудники Музея истории Оренбурга, подполковник авиации в отставке, многолетний руководитель Музея Космонавтики В.И.Лежнин, обладательница звания «Ветеран Байконура» Г.Г.Власова и учащиеся Губернаторского многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей Оренбуржья.

Место проведения — Музей Космонавтики (ул. Челюскинцев,17). Вход на мероприятие свободный. Начало в 16.00.