На Уральской Стали (входит в компанию «Металлоинвест») определены победители корпоративного конкурса «Лучший руководитель», которые представят комбинат на финальных соревнованиях в Старом Осколе.

«Лучший руководитель» является одним из самых престижных в Металлоинвесте конкурсов. Он проводится третий год подряд для стимулирования профессионального роста руководителей среднего звена Компании.

На внутреннем отборочном этапе кандидатам пришлось пройти жесткий отбор. В этом году заявки на участие подали 60 сотрудников Уральской Стали. В ходе тестирования они продемонстрировали знания по профессии и истории Компании, трудовому законодательству и технике безопасности. Вторым испытанием для успешных 25 конкурсантов стало собеседование, на котором перед компетентным жюри руководителям предстояло оперативно найти и аргументировать решение для смоделированной производственной ситуации.

По итогам внутрикомбинатовского состязания определены трое лучших мастеров Уральской Стали — Эдуард Мацвай, Иван Сурков и Антон Ненашев, а также тройка лучших руководителей среднего звена — Максим Глущенко, Евгений Калинин и Александр Якунин.

«Все участники действительно сильные, но, учитывая, что со всех комбинатов отбирают сильнейших, я думаю, что шансы участников равны, — подчеркнула ведущий специалист дирекции по персоналу АО «Уральская Сталь» Елена Баланда. — Для ребят это очень хорошая возможность пообщаться с представителями других комбинатов, изучить их подход к менеджменту, к управлению персоналом. Это важные составляющие формирования эффективной команды, которая приведёт Компанию к новым успехам».

«Это мой первый опыт участия в таком серьезном конкурсе. Всегда интересно узнать что-то новое и обменяться опытом с коллегами, — рассказал начальник отдела закупок технологического оборудования коммерческой дирекции АО «Уральская Сталь»: Александр Якунин. — Хочется и себя показать, и посмотреть, как сотрудники других предприятий могут себя проявить. Замечательно, что есть такой конкурс».