Во вторник, 11 декабря, местами по Оренбургской области ожидается туман видимостью 500 метров и менее, изморозь. Об этом сообщает МЧС со ссылкой на Оренбургский ЦГМС.

В Оренбурге температура воздуха составит: утром -12°С, днем -8°С, вечером -10°С.

В Орске температура воздуха составит: утром -13°С, днем -8°С, вечером -15°С.

В Бузулуке температура воздуха составит: утром -7°С, днем -5°С, вечером -6°С.

В Соль-Илецке температура воздуха составит: утром -11°С, днем -8°С, вечером -7°С.

Данные температуры воздуха предоставлены сайтом gismeteo.ru