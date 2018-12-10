Во вторник, 11 декабря, местами по Оренбургской области ожидается туман видимостью 500 метров и менее, изморозь. Об этом сообщает МЧС со ссылкой на Оренбургский ЦГМС.
В Оренбурге температура воздуха составит: утром -12°С, днем -8°С, вечером -10°С.
В Орске температура воздуха составит: утром -13°С, днем -8°С, вечером -15°С.
В Бузулуке температура воздуха составит: утром -7°С, днем -5°С, вечером -6°С.
В Соль-Илецке температура воздуха составит: утром -11°С, днем -8°С, вечером -7°С.
Данные температуры воздуха предоставлены сайтом gismeteo.ru